La Londe-les-Maures

Au cœur du littoral varois et des massifs des Maures, entre terre et mer, La Londe-les-Maures offre quiétude et décor sauvage. Amoureux de ces paysages, Jean-Pierre Orcier, habitant de La Londe, en a fait son terrain de jeu. A 67 ans, ce coach fait découvrir la nature londaise de manière très sportive à des amateurs de marche nordique. C'est aussi un ancien instituteur devenu écrivain. Il est d'ailleurs intarissable sur l'histoire de La Londe-les-Maures. A quelques kilomètres du littoral, dans les collines verdoyantes de La Londe, Emilie Rolet élève 47 chèvres. En ce moment, la période est délicate car les bêtes mettent bas et demandent une attention de tous les instants. Quinze heures par jour, Emilie s'assure que maman et nouveaux nés ne manquent de rien. Non loin du village, La Londe-les-Maures offre des terres fertiles dans les plaines. Sur les domaines des Myrtes, Marie-Hélène Boizard et sa famille les cultivent depuis cinq générations. Les vignes bénéficient ici d'un terroir exceptionnel. Marie-Hélène cultive également le joyau de La Londe, le citron bergamote.