Une famille d’éleveurs en Lozère

A presque 1 000 mètres d'altitude sur le plateau de l'Aubrac, la famille Rodier travaille depuis dix générations. La tradition, c'est la vache d'Aubrac, et à cette période, des veaux naissent tous les jours. Mathieu et Adrien travaillent donc dans l'étable. A chaque naissance, c'est une vraie satisfaction pour les éleveurs. "Quand tout va bien, on est très content", confie Adrien Sartre, éleveur. La famille Rodier-Sartre est profondément attachée à sa terre. Trois frères, leurs parents et un ami devenu associé font vivre l'exploitation, et tous sont nés dans la localité. Un des membres de la famille explique que "c'est une terre de tradition, une terre historique". De ce fait, ils sont fiers d'y vivre. Avec 60 centimètres de neige, l'hiver s'est installé il y a plusieurs semaines. Des conditions difficiles qui n'ont jamais découragé les éleveurs. Il y a dix ans, ils décident même de se diversifier. La mère Lucile Rodier a pris l'initiative d'élever des chèvres.