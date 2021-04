À la découverte de la maison de Maurice Ravel à Montfort-l'Amaury

C'était de sa maison de Montfort-l'Amaury que les premières notes de ce qui est devenu le plus grand succès de Maurice Ravel se sont échappées. Le compositeur, s'y est installé en 1921, à bonne distance de la capitale et de ses discrétions. Dans cette maison, Maurice Ravel avait donné libre cours à son talent de décorateur. Les objets chinés au fil des années, soigneusement disposés, révèlent son goût pour l'orientalisme, très en vogue à l'époque. Le compositeur s'essayait même au dessin et à la peinture. La musique habitait Maurice Ravel à chaque instant. La nature lui avait fourni un cadre idéal pour la création. "C'est vraiment cette vue qui a fait qu'il a choisi la maison. La forêt elle-même est sa source d'inspiration puisqu'il s'y promenait régulièrement", raconte Christiane Metreau, première adjointe au maire, chargée du patrimoine de Montfort-l'Amaury. Après ses promenades, Maurice Ravel rejoignait son salon de musique. C'était là qu'il écrivait avant de s'asseoir à son piano.