À la découverte de la maison de Victor Hugo à Paris

Derrière ces portes et dans ces vitrines, repose l'histoire d'un homme et toutes celles qu'il a voulu raconter. On parle évidemment de Victor Hugo. Ses contemplations se sont transmises de génération en génération. Les vers, parmi les plus célèbres de la poésie française, ont été écrits au moment où l'écrivain vivait place des Vosges. Mais à quoi peut bien ressembler sa maison ? Des livres poussiéreux ou un parquet taché d'encre ? Pas du tout, l'endroit est rempli de portraits, le reflet d'une époque. L'appartement n'a plus rien de commun à ce qu'il était à l'époque de Victor Hugo, car c'est un endroit loué. On a donc fait du faux avec du vrai. Tous les objets exposés appartiennent à l'écrivain ou illustrent ses écrits. Quelques années plus tard, c'est la politique qui l'a conduit en exil, loin de Paris, à Guernesey. Hauteville House, sa maison, s'y tient toujours face à la mer. Place des Vosges, plusieurs de ses créations insulaires ont plus tard été rapatriées. Victor Hugo libère une espèce de jaillissement d'énergie et de créativité dans tous les domaines : l'écriture, le dessin, la décoration et l'engagement humaniste. Ce souffle de vie ne s'est pas complètement éteint. À l'étage supérieur, on étudie une correspondance presque sans fin entre l'écrivain et ses contemporains.