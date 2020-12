La maison du Père Noël à Dunkerque

À Dunkerque, les habitants ne reconnaissent plus leur mairie et se murmurent que le Père Noël a garé son traineau dans leur ville. Cela va mettre des étoiles dans les yeux des enfants surtout pendant cette période difficile. Les lutins s'affairent dans la chaleur de leur atelier pour fabriquer des jouets. Tout doit être prêt pour la grande tournée de Noël. Les décors, qui s'étalent sur 600 m2, transportent les visiteurs jusqu'au Pole Nord. On y découvre entre autres des trésors de mécanique, notamment la machine à boule de neige fabriquée par les agents de la ville. Cette dernière représente un an de travail. Un monde merveilleux et magique. Mais tous sont venus pour le Père Noël. Confortablement installé sur son fauteuil, derrière une vitre, il accueille les dernières doléances des enfants, même les plus spéciales. Aucun cadeau n'est impossible. Et pour cette année particulière, le Père Noël a promis de faire plaisir aux enfants. Il va partir faire le tour du monde ce jeudi soir, mais il reviendra à Dunkerque jusqu'au 3 janvier prochain.