A la découverte de la maison du prince Charles en Transylvanie

Ce pourrait être une maison de campagne comme une autre, perdue dans la brume de Transylvanie. Mais celle-ci appartient au prince Charles en personne. Ce dernier l'a achetée il y a treize ans mais il a fallu trois ans pour la rénover. Il l'a trouvée grâce à son cousin roumain, le comte Tibor Kalnoky. Le prince voulait découvrir les terres de ses ancêtres. Depuis, Charles vient chaque année une semaine au printemps et y a ses habitudes. L'après-midi, il s'installe dans le même fauteuil pour prendre son thé. Le reste de l'année, cette demeure est une maison d'hôte. L'établissement compte sept chambres, louées 80 euros la nuit, dont celle du prince en personne. L'héritier du trône a donc hérité d'une maison dans un village de 120 habitants. Et 100 kilomètres plus à l'ouest, le prince possède aussi une bâtisse dans le village de Viscri, une commune de 450 habitants devenue malgré elle un lieu de pèlerinage. En temps normal, 45 000 touristes viennent chaque année voir la maison du prince Charles. Depuis qu'il l'a acheté, la fréquentation du village a été multipliée par dix.