À la découverte de la maison illuminée aux couleurs de Noël à Carling

À la nuit tombée, Carling se transforme en village féerique. La maison aux 50 000 ampoules attire comme chaque année de nombreux spectateurs envoûtés. L'auteur de cette installation, c'est Claus Sothmann. Au fil du temps, sa maison est devenue aux yeux des enfants celle du père Noël. Et tous les soirs, ils lui glissent une lettre. Pour apporter toute cette magie, Claus travaille toute l'année. Ici, la moitié des décorations est artisanale. On peut par exemple voir une banquise plus vraie que nature avec ses ours polaires au bord de l'océan Arctique. Une mise en scène réfléchie il y a bien longtemps. Cette maison par ailleurs, Claus l'a achetée clé en main. Il l'a choisi et l'a aménagé juste pour Noël. Alors en décembre, sa résidence se métamorphose.