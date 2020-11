A la découverte de la passion pour le fromage dans le Jura

En attendant les premières neiges, les cloches des vaches raisonnent dans l'immensité des prairies dans le Jura. Les montagnes doivent tant à ces bêtes qui rendent le paysage plus vivant. D'ailleurs, les vaches font surtout travailler des milliers de gens. C'est le cas de Laurent Vacelet, agriculteur, passionné par ses bêtes et son territoire. Il est l'un dernier de sa profession à livrer du lait encore chaud à la coopérative de son village. Dans l'Ain, le Doubs et le Jura, on doit aux vaches des fromages appréciés dans le monde entier. Chaque village possède sa fromagerie. Nous allons visiter celle de Froidefontaine et rencontrer Pauline. A seulement 27 ans, elle est la seule femme maître fromagère dans le comté. Dans les caves au Fort des Rousses (Jura), nous retrouvons ceux qui travaillent dans l'affinage du comté. Enfin, dans Le Mont d'Or (Doubs), nous faisons connaissance avec ceux qui fabriquent les sangles pour maintenir le fromage.