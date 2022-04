À la découverte de la presqu’île Renote sur la Côte de granit rose

C'est un des joyaux de la Côte de granit rose. À côté du phare de Ploumanac'h, la presqu'île de Renote (Côtes-d'Armor) offre une vue panoramique sur le littoral découpé dans la roche. Pour en faire le tour, la ballade fait deux kilomètres. Elle permet d'admirer une palette de bleu, de vert et de rose, ainsi que des pierres empilées les unes sur les autres. Ce chaos de roches est un défi pour l'imagination des enfants et surtout pour les parents. Invisible au premier regard, le père Noël est pourtant là. De l'imagination, Alain en a aussi. Le couple de Rochelais a pris son temps pour faire le tour de l'île. Ces pierres immenses, on les retrouve jusque dans le jardin de l'unique habitante de Renote. Inès Courcoux et sa famille sont installées là depuis cinq générations, mais ils partagent leur terrain avec des voisins un peu envahissants. Elle vit ici à l'année et elle est presque la mémoire de la presqu'île. À l'époque, Renote était détaché du continent. TF1 | Reportage T. Lagoutte, A. Janssens