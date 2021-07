A la découverte de la province de Catane, au pied de l’Etna, en Sicile

Sur notre route vers l'Etna, nous nous arrêtons à Caltagirone. On nous avait parlé de son escalier monumental. Mais en levant la tête, sur les balcons, au bord des fenêtres et dans les vitrines, de drôles de vases nous ont interpellés. Nous poussons donc la porte d'un des nombreux céramistes de la ville. La légende raconte qu'une Sicilienne tomba amoureuse d'un voyageur étranger, mais celui-ci la quitta. Elle lui coupa la tête et s'en servit comme pot de fleurs. Ainsi sont nés ces vases siciliens uniques, et plusieurs siècles plus tard, ils sont connus dans le monde entier. Dans ce coin de la Sicile, régulièrement, la terre tremble et la lave jaillit. Coincée entre l'Etna et la Méditerranée, Catane est l'ultime étape de notre périple. En plein cœur de la cité, chaque matin, les pêcheurs vendent les fruits de leur travail. Et dans la cathédrale de la ville, monsieur le curé nous emmène dans la chapelle dédiée à Sainte-Agathe depuis la fin du XVIIe siècle. Il nous raconte l'histoire d'amour qui lie cette dernière à sa cité. La ville de Catane vit au rythme de l'Etna. Afin de l'approcher, nous grimpons dans ce train. Il déserte tous les villages posés sur le flanc du volcan.