À la découverte de la race limousine

Cette terre de forêt et d'élevage rappelle à ce boucher son ancien métier d'agriculteur. Ce lundi, c'est l'artisan boucher qui rend visite au producteur. Des veaux de la race limousine, nourris uniquement à la pie de leurs mères et un mode d'élevage traditionnel dans ce département rural. Le regard affûté et une façon de travailler étant très appréciée. Une vache qui porte le nom de la région où elle s'est développée au fil des siècles. Avec ses lignes harmonieuses, la limousine a puisé ses caractéristiques entre finesse et robustesse dans la pauvreté minérale des sols. À Bugeat, en plein cœur de la Corrèze (Nouvelle-Aquitaine), la boucherie du village en a fait son produit d'excellence. Ce n'est pas un simple morceau, mais une viande que ce boucher vend en connaissance de cause. Celle qui a la cote parce qu'on la retrouve partout dans les prairies, c'est la vache limousine, à la fois tendre et goûteuse. Un motif de fierté et une origine affichée en toute lettre avec une seule bête par élevage. TF1 | Reportage C. Parédès, E. Sarre