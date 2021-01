À la découverte de la recette traditionnelle du gâteau basque

Quoi de mieux que le marché de Cambo-les-Bains (Pyrénées-Atlantiques) pour goûter le vrai gâteau basque. C'est ici que le premier a été commercialisé il y a environ 200 ans. Aujourd'hui, le dessert à pâte sablée est une institution. "Chaque semaine, je viens ici pour en acheter un à la crème ou à la cerise", dévoile un riverain. Chacun à sa préférence. Pour connaître la recette traditionnelle du gâteau basque, il faut demander à Didier Irastorza, pâtissier à Cambo depuis plus de 40 ans. "On commence par le sucre, le beurre, les œufs, puis la farine et la levure", explique-t-il. Il mélange ensuite tous ses ingrédients à la main pour obtenir une jolie pâte sablée. Après quelques heures au frais, celle-ci est prête. Place au cœur du biscuit. Pour Didier, le gâteau basque rime toujours avec de la crème qui doit être généreuse et régulière. Ensuite, notre pâtissier passe à la dernière étape : mettre le gâteau dans le four chauffé à 170° pendant 40 minutes. Des ingrédients de qualité et une recette transmise à travers les générations, voilà le secret d'un gâteau basque réussi.