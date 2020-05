À la découverte de la roseraie de Saverne

Environ 8 500 rosiers sont répartis sur un hectare et demi de terrain dans la roseraie de Saverne (Bas-Rhin). En ce printemps, ils fleurissent avec une explosion chromatique. Mais au-delà de cela, les sensations sont aussi auditives et olfactives. Les jardiniers, quant à eux, s'affairent autour des 550 variétés de roses qui embaument le jardin.