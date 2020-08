A la découverte de la Seine-Maritime : Fécamp, une ville authentique tournée vers la mer et ses trésors

Le port est le cœur de Fécamp. Pendant cinq siècles, la commune s'est développée grâce à la pêche. Aujourd'hui, les pêcheurs professionnels ont presque tous quitté le port. Mais l'histoire se transmet dans le musée des Pêcheries. La pêche et les navires ont offert une notoriété à la ville. Ils ont également permis d'exporter la Bénédictine, l'un des trésors de la ville. Il s'agit d'une liqueur que l'on doit à un homme natif de Fécamp, Alexandre Le Grand.