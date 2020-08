À la découverte de la Seine-Maritime : le patrimoine du Pays de Caux

Au coeur de la Seine-Maritime, le Pays de Caux est un village forgé par son patrimoine unique et son histoire qui rayonne dans tout le pays. Au milieu des champs vallonnés, il est difficile de discerner les habitations à première vue. En effet, depuis le XVIème siècle, les Normands plantent des arbres pour protéger leurs terres du vent du littoral. En un siècle, ces clos-masures sont passés de plusieurs dizaines de milliers à seulement quelques dizaines. Que découvrir d'autres dans ce village ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 19/08/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 19 août 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français