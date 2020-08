À la découverte de la Seine-Maritime : les particularités de Dieppe

Le port de Dieppe a toujours été le moteur de la ville et l'un des plus importants du pays au XVIe siècle. Toute une économie s'y était alors mise en place avec notamment des centaines d'artisans qui vivaient du travail de l'ivoire. Aujourd'hui, la plus grande collection d'ivoire d'Europe est exposée au musée de la ville. A dix kilomètre, le château de Miromesnil est aussi un témoin de l'histoire. Ce lieu singulier se démarque par ses deux façades avec deux styles différents. Que découvrir d'autres dans la région ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 20/08/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 20 août 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.