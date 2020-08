A la découverte de la Seine-Maritime : Veules-les-roses, l'un des plus beaux villages de France

Face à la Manche, les falaises immaculées aussi appelées géantes de craie blanche sont à l'origine du nom de la Côte d'Albâtre. Un paysage unique qui a inspiré de nombreux artistes à l'image de Claude Monet. A quelques kilomètres de là se trouve le village de Veules-les-Roses surnommé la perle rare de la Côte d'Albâtre. Dans cette commune, le cresson est une plante emblématique cultivée depuis le XIVe siècle. C'est également ici que la Veule, plus petit fleuve de l'Hexagone, prend sa source.