À la découverte de la Seine-Maritime : zoom sur le neufchâtel, un fromage en forme de cœur

Depuis le Moyen Âge, Neufchâtel-en-Bray fabrique des fromages en forme de cœur. C'est la star du marché au détriment du camembert. Alors que sa fabrication demande du travail, ils ne sont plus qu'une vingtaine de producteurs dans la région. Après fermentation, le neufchâtel est moulé à la main ou mécaniquement, mais toujours dans sa forme particulière. Ce fromage de caractère s'utilise aussi en cuisine, dans un plat au goût unique ancré dans le patrimoine culinaire normand.