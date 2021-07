A la découverte de la Sicile, un voyage à Cefalù et Palerme

Ici, il y a tout de la Sicile : la roche imposante, l'architecture normande et les plages d'eau turquoise qui viennent rafraîchir la cité. Nous sommes à Cefalù et nous ne sommes pas les seuls Français peu habitués à ce soleil. "La dolce vita" sous le soleil sicilien, la chaleur appelle en effet à la détente : les pieds dans l'eau ou dans les ruelles étroites et ombragées de Cefalù. D'ailleurs la journée, les habitants aiment rester au frais à la maison. Cette petite cité vieille de plus de 2 500 ans est pleine de charme. Notre tour de Sicile continue à l'ouest, à Palerme. Ce voyage a un double intérêt : il nous permet d'admirer la côte baignée de soleil mais aussi de profiter quelques instants de la climatisation dans la voiture. Une fois arrivés à Palerme, la plus grande ville de Sicile, nous entendons les marchands. Comme chaque matin, ils font leur sérénade. Ce qui est extraordinaire ici comme dans tout le pays, c'est que les Italiens aiment autant la bonne nourriture que les Français.