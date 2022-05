A la découverte de la spectaculaire grotte de Villars

Voilée par la brume, la Dordogne a un charme sauvage et cache bien des mystères au cœur de ses forêts. Parmi eux, la grotte de Villars, un trésor souterrain sur lequel veille une famille. Autour du grand-père Hubert Versaveaud, la fille Catherine, Thibaut le petit-fils et deux guides. Trois générations pour s'occuper du patrimoine familial. C'est l'une des plus belles grottes de la Dordogne. La grotte de Villars a été découverte il y a plus de 50 ans par des spéléologues. Depuis, ce sont leurs descendants qui font vivre ce lieu fascinant. L'endroit nous replonge 30 000 ans en arrière. Dans les méandres de la galerie, on retrouve un paysage souterrain surprenant. "Partout où on pose les yeux, il y a des concrétions, et c'est vraiment fabuleux", affirme Catherine Birckel. Dans la grotte de la famille Versaveaud, on trouve dans les recoins des traces laissées par les ours des cavernes, mais aussi des torches des hommes préhistoriques, premiers occupants. TF1 | Reportage E. Braëm, C. Devaux, C. Brousseau