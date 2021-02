Le paradis des skieurs de fond, dans le jura

On empreinte rarement le chemin de la petite Laponie, c'est le nom d'une piste de ski de fond située sur le domaine des Rousses (Jura). Un parcours bien connu des Jurassiens qui se glissent entre les sapins avec ferveur. "C'est formidable ! De beaux paysages, du soleil, de la neige fraîche d'hier, on vient tous les ans et on ne s'en lasse pas", lance une skieuse. En bordure de piste, un promeneur peut admirer sur sa gauche le lac des Rousses, qu'on devine à peine. Entièrement recouverte de neige, on en distingue seulement le contour. Un lac blanc et des conditions nordiques nécessaires à l'ouverture de la piste qui n'est praticable que certains hivers. Le massif du Jura, c'est un peu le pays du ski de fond. Il est constitué de 35 km de piste pour tous les niveaux. Si habituellement les skieurs sont branchés ski alpin, cette année, c'est le ski de fond et tous profitent en même temps du paysage. Dans la station des Rousses, il n'y a pas que le ski, il y a aussi le sens de l'hospitalité et les bons plats du terroir.