A la découverte de la Touraine en 2CV

Des 2CV et des boussoles en guise de GPS, pour cet enterrement de vie de jeune fille, l'excursion s'annonce insolite. "C'est génial ! C'est un retour en arrière, côté vintage mais qui est dans l'air du temps", selon une participante. Alicia, la future mariée, monte au volant, direction Amboise, à quelques kilomètres de Saint-Martin-le-Beau (Indre-et-Loire). La fameuse “Deudeuch" est le bolide idéal pour savourer la Touraine. Un voyage à travers les champs, à 60 km/h, le temps d'apprécier les paysages mais aussi d'adapter sa conduite. Après quelques kilomètres, la prise en main est assurée. Amboise, son château royal et son patrimoine attendent les cinq amies. C'est donc parti pour une balade ludique à l'intérieur de la ville, entre monuments et spécialités gourmandes. Voyager en 2CV, c'est adopter un rythme différent. Voiture populaire par excellence, tout-terrain ou presque, ces excursions en 2CV sont proposées depuis quatorze ans en Touraine. Modèle mythique de l'industrie automobile, la "Deudeuch" donne une saveur particulière aux sorties entre amis.