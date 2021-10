A la découverte de la tradition du "gigot-bitume" sur les chantiers

C'est l'heure du laitier sur le marché de Rungis. Pour Yves Le Breton, c'est surtout déjà l'heure du gigot. Il n'est que 6h30 du matin, mais le traiteur est à la recherche d'un morceau de viande bien précis : la culotte d'agneau. La préparation du gigot-bitume démarre en cuisine. Après plus de trente ans de métier, Yves Le Breton pourrait désosser la viande les yeux fermés. Il le fait quand même sous les yeux de son fils, car la recette est devenue une affaire de famille. Il y a d'abord l'assaisonnement dont les ingrédients sont un quasi secret d'Etat. Puis, le gigot est enveloppé et emmailloté dans d'interminables feuilles d'aluminium. La suite de la recette se passe sur un chantier en région parisienne, car le gigot-bitume est une tradition ancestrale dans le monde du bâtiment et des travaux publics. Le gigot est maintenant enveloppé dans des mètres entiers de papier craft avant d'être plongé dans un fondoir. Une machine telle une cocotte-minute géante, avec à la place de l'huile ou du beurre des kilos de bitume.