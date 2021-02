La vie dans les grands espaces de Caille

Les grands espaces, la plaine qui s'étend presque à perte de vue, la végétation rase ... tout ici rappelle les steppes de Mongolie. Mais au bout de la route, c'est un village bien français qui se dévoile, Caille. Pour réchauffer les petits matins glacés, rien de mieux que les pains et les croissants du boulanger. Depuis, 44 ans, Eric commence à travailler à deux heures du matin. Dans cette campagne à 1 200 mètres d'altitude, on trouve toujours des voisins pour partager un petit café matinal, quel que soit le temps. L'épicerie propose aussi du fromage, du gaz et des produits locaux. Depuis qu'ils ont repris le magasin il y a sept ans, Marielle et Yvonick l'ont tellement agrandi qu'il occupe maintenant les deux côtés de la rue. Une solidarité et une proximité entre tous les habitants règnent à Caille, jusqu'aux plus petits. Les élèves de la classe unique sont aux petits oignons pour un repas de cantine à l'auberge du village. Pour digérer, rien de tel qu'un bon bol d'air. Cet après-midi, les enfants ont cours de raquette et ils ont le sentiment d'être privilégiés.