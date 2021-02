A la découverte de la ville balnéaire de Cascais au Portugal

Pour comprendre l'âme de Cascais au Portugal, parlons à ces surfeurs toujours présents sur un spot célèbre. Benjamin Arena, un surfeur et photographe, nous explique que l'endroit est idéal pour surfer en hiver car les vagues sont plates en été. Cet Argentin s'est installé à Cascais il y a cinq ans pour immortaliser les plages de la région et profiter de l'ambiance. En effet, cette localité attire les gens du monde entier. Comme preuve, le surfeur Alex vient du Venezuela. En remontant la côte, on se croirait à Miami. Les palmiers, les joggeurs, le beau temps... tout y est. Voilà ce qui explique pourquoi les habitants nous parlent en anglais. Cascais est une station balnéaire transformée le temps d'un confinement en havre de paix. Les Portugais en sont d'ailleurs très fiers. Il est cependant à noter que Cascais a deux visages. Outre ce paysage californien, il y a un autre plus sauvage.