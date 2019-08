À la découverte de l'abbaye d'Hautecombe en Savoie Mont Blanc

L'abbaye d'Hautecombe figure parmi les sites les plus visités en Savoie Mont Blanc. Elle abrite la nécropole des princes de Savoie depuis 900 ans. De plus, le bâtiment surplombe le lac du Bourget. Il est comme un phare pour les navires et un refuge pour ceux qui recherchent le silence. Pour admirer ce monument qui se trouve sur les eaux vertes du plus grand lac naturel du pays, il faut se laisser porter par l'écume au petit matin. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 09/08/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 9 août 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.