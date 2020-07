A la découverte de l'Alsace et de la Lorraine (5/5) : un bol d'air à Schnepfenried

À la ferme du Grand Hêtre, à Schnepfenried, l'activité ne s'arrête presque jamais. Chaque jour, Jean-Mathieu Spenlé transforme plus de 300 litres de lait en Munster ou en Tomme de montagne dans sa fromagerie. Sa femme Nathalie, quant à elle, s'occupe des chambres d'hôtes et de la cuisine. Dans cet endroit, les randonneurs viennent découvrir les beaux paysages et les lacs de montagne, une véritable parenthèse de fraîcheur.