À la découverte de l'arrière-pays niçois : direction Colmars-les-Alpes

Niché au cœur des hautes vallées du Verdon, Colmars-les-Alpes (Alpes-de-Haute-Provence) a des allures de forteresse imprenable. D'ailleurs, le village a été élu parmi les 25 plus belles cités fortifiées du pays. Un titre dont les habitants sont très fiers. Dans son écrin de verdure, celle que l'on surnomme la sentinelle des Alpes livrera tous ses secrets à celui qui prendra le temps de la découvrir.