À la découverte de l'arrière-pays niçois : halte à Belvédère où la vie paraît simple et paisible

Perché à 800 mètres d'altitude, Belvédère (Alpes-Maritimes) domine la vallée de la Vésubie. Ce village, dont le nom signifie "belle vue", a un passé et une langue extraordinaires. Le temps y a changé pas mal de choses, sans pour autant impacter le calme qui y règne, ni son charme. Partons, le temps d'une balade, à la découverte de ce Mercantour éternel, authentique et préservé où les gens sont heureux de vivre au grand air.