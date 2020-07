À la découverte de l'arrière-pays niçois : la vallée des Merveilles

La vallée des Merveilles du massif du Mercantour est de toute beauté. Minérale et verdoyante, elle cache un trésor. Entre 2 000 et 2 900 mètres d'altitude se trouvent effectivement 40 000 gravures rupestres dont les plus anciennes ont plus de 3 000 ans. Accompagné d'un guide, découvrons ce monument historique tout en faisant de la randonnée.