A la découverte de l'Île-de-Bréhat et de ses fleurs

Passer des vacances sur l'Île-de-Bréhat, dans les Côtes-d'Armor, est un enchantement. L'endroit est décoré par des fleurs et offre un festival de couleurs. Très doux, même en hiver, son microclimat est très propice à la végétation. Dans sa pépinière sont plantées de nombreuses variétés de plantes originaires du pays et du monde entier. De quoi émerveiller les visiteurs !