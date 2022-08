À la découverte de l'île de Krk

En arrivant sur cette île, une mise au point s'impose. Krk, c'est aussi le nom de cette ville fortifiée. Depuis le port, une mélodie suscite notre curiosité. Deux joueurs de sopele conduisent les mariés jusqu'à la cathédrale. Cet ancien instrument ressemble à un hautbois. La mariée est originaire de la ville. Son mari habitait quelques kilomètres plus loin, à Vrbnik. C'est un village médiéval installé à 48 mètres au-dessus de la mer Adriatique. Ici aussi, les traditions perdurent grâce à ces jeunes, notamment à travers leurs tenues ou leurs chants. Les 800 habitants de Vrbnik sont très attachés au charme de leurs ruelles, surtout celle-ci dans laquelle tous les touristes souhaitent passer : la rue Klancic est l'une des plus étroites du monde, avec 43 centimètres de large. "Vrbnik est un village méditerranéen. Tout est étroit et petit. C'est pour faire face au vent qui souffle fort souvent ici. Il y a plein de rues comme ça dans la ville", explique Dina Valkovic, professeure d'histoire. TF1 | Reportage Y. Hovine, C. Moutot