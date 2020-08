A la découverte de l’île des Embiez, un paradis encore épargné par le tourisme de masse

L'île des Embiez (Var) est un endroit méconnu. Pourtant, il faut à peine dix minutes de bateau pour s'y rendre. Pour les riverains, ce petit coin de paradis a la chance d'être épargné par le tourisme de masse. De ce fait, ils profitent pleinement du paysage et de la beauté des lieux. Découvrez en images cette île privée ouverte au public. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 13/08/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 13 août 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.