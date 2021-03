Un vidéo-club à Calais

Vidéo Pilote est une boutique hors du temps à Calais. "Ici, on trouve beaucoup de films qui n'existent plus ou qu'on a du mal à trouver sur les sites Internet", confie un acheteur. En effet, ce vidéo-club regorge de pépites cinématographiques, soit 30 000 au total. Elles sont stockées partout, du sol au plafond. Bruno Clément, responsable de Vidéo Pilote, a succédé à son père il y a douze ans. Aujourd'hui, il ne loue plus beaucoup, mais en revanche, il vend et ça marche. Sa boutique est également devenue un lieu de rencontre qui réunit les fans de cinéma. Ces derniers y viennent pour chercher des conseils et de la convivialité. Dans cette boutique, un DVD est vendu trois ou cinq euros. Pour sa part, Jean-Pierre collectionne des films de la Seconde Guerre mondiale. Il en possède des milliers et pour lui, glisser le DVD dans l'appareil reste un bonheur. Dans les années 80, on comptait 7 000 vidéo-clubs dans l'Hexagone, mais il n'en reste plus qu'une vingtaine aujourd'hui.