À la découverte de Madère

Un jardin au beau milieu de l'océan. À Madère, la nature est reine et la ville s'est construite à flanc de montagne. Partout, du bleu à l'horizon. Partons à la découverte de ce petit bout du Portugal. Ceux qui s'y sont déjà rendus se souviennent sans doute de sa piste d'atterrissage. Seuls les pilotes aguerris peuvent s'y poser. Cette piste impressionnante attire les curieux. Direction la capitale, Funchal. Pour y descendre, rien de plus rapide qu'un petit tour dans l'un de ces paniers en osier, l'une des principales attractions touristiques de l'île. Les rues pentues de Madère font le bonheur des vacanciers. En effet, 150 conducteurs se relayent pour monter et descendre. Notre visite touristique de la ville démarre sur le marché des Lavradores, les agriculteurs. Papayes, bananes, les étals débordent de fruits colorés. Le fruit du philodendron, c'est le plus exotique de Madère. Sa peau se retire à mesure qu'il mûrit. Tous ces fruits exotiques se retrouvent dans la cuisine des Madériens. Pour déjeuner à deux pas du marché, il suffit de suivre les portes colorées dans les rues de Santa Maria. C'est à la porte du restaurant "Santa Maria" que nous avons rendez-vous. Un plat typique de l'île nous y attend, de l'espadon à la banane. Impossible de quitter Funchal sans prendre une photo avec la star locale. Cristiano Ronaldo, le joueur de foot portugais, est originaire de l'île. TF1 | Reportage A. Viera, C. Devaux