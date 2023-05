À la découverte de Madère : l'île fête le printemps

Chaque année, l'île de Madère fête le printemps. Pendant plusieurs mois, les habitants se préparent pour ce défilé et les spectateurs en prennent plein les yeux. La veille, nous retrouvons l'équipe qui prépare le premier char du cortège. Les fleurs viennent d'arriver. À l'avant du char, la strelitzia, c'est le symbole de l'île. On la surnomme, l'oiseau de paradis. Au total, plus d'une centaine de variétés différentes. C'est grâce à son climat que l'île est aussi fleurie. Des températures douces toute l'année et suffisamment de pluies pour tout arroser. Plus que quelques heures pour répéter la chorégraphie. Et les chars se préparent, la journée s'annonce très chaude et les fleurs doivent tenir le plus longtemps possible. En coulisses, c'est l'heure du maquillage. Quelques photos avant de se mettre en place, la fête peut commencer. Musique traditionnelle portugaise et morceaux plus modernes s'alternent. Environ treize groupes défilent tour à tour et toutes les fleurs de l'île sont représentées. Toutes les générations participent et les plus petits attirent tous les regards. TF1 | Reportage A. Vieira, C. Devaux