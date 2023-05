À la découverte de Madère : un paradis pour randonneurs

Pour découvrir le cœur de l'île de Madère, il faut s'enfoncer dans sa forêt. Direction le nord-est pour une randonnée surprenante. Antoine Lammertyn est guide. Ce jour-là, il emmène des amis français sur le sentier du Chaudron Vert. On y longe une Levada. Il s'agit d'un réseau d'eau de près de 2 000 kilomètres qui couvre toute l'île. Des sillons ont été creusés à même la roche par des prisonniers et des esclaves. Pour alimenter les Levada en eau, tous les arbres de la forêt jouent un rôle primordial. En quittant la forêt, nous traversons le village de Santana. Ici, on peut visiter l'une des plus anciennes maisons de la commune. Les toits en chaume protégeaient les habitations du climat madérien. Teresa Costa n'habite plus ici depuis 30 ans, mais dans la maison, tout est resté intact. Le trésor le plus préservé de l'île se trouve à plus de 1 400 m d'altitude. Nous retrouvons Antoine et son fils. Ils nous conduisent dans la Laurisilva, la forêt de lauriers de Madère, à la rencontre d'arbres très âgés. Cette forêt existait autrefois sur le bassin méditerranéen, mais elle a disparu il y a 10 000 ans, car le climat a changé sur le continent européen. À Madère, elle est encore intacte, protégée par l'océan qui entoure l'île. TF1 | Reportage A. Vieira, C. Devaux