A la découverte de Madère, une île volcanique d'une nature préservée

Restons au-dessus des nuages, Timoteo nous emmène faire le tour de l'archipel. Madère est une île volcanique où les nombreuses éruptions ont façonné le paysage. On voit le pic Ruivo, le point le plus haut de Madère, 1 862 mètres. Et à ses pieds, on voit la vallée des Nonnes. On voit les petites maisons du village. C'est ici que tout a commencé, c'est le cœur d'un des volcans qui a formé l'archipel. Timoteo est ancien pilote de ligne. Il a survolé Madère des centaines de fois. A chaque vol, il aime encore plus cette île. Elle est si belle. Côté sud, il y a beaucoup de maisons, c'est très urbain. Alors que côté nord, c'est beaucoup plus sauvage avec une nature verdoyante. A l'est, la pointe Sao Lourenço se dessine à l'horizon, neuf kilomètres de long, de la roche volcanique à l'état brut. Ici, il y a aucune habitation, très peu de végétation et beaucoup de vent. Ce phare, le plus ancien de l'île, n'est accessible que par bateau. La pointe Sao Lourenço attire les randonneurs en quête de dépaysement. Partout, l'envie de s'arrêter pour admirer le paysage et les nuances de bleu de l'océan. A Madère, on peut profiter d'une nature préservée toute l'année. Même en hiver, il ne fait jamais moins de dix degrés. TF1 | Reportage A. Vieira, C. Devaux