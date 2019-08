A la découverte de Nausicaa, le plus grand aquarium d'Europe

En Boulogne-sur-Mer, le monde sous-marin se dévoile aux yeux des visiteurs de Nausicaa. Un spectacle contemplatif qui émerveille les petits et les grands. En effet, beaucoup retrouvent leurs yeux d'enfants face à ce voyage inédit au milieu des centaines de poissons. Pour 55 000 individus, près de 1 200 espèces sont présentes dans ces grands bassins. L'occasion d'observer de très près les poissons exotiques et les requins. Il est également possible de nourrir ces derniers en famille, et cela, sans aucun stress. Nausicaa attire chaque année près d'un million de visiteurs. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 08/08/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 8 août 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.