A la découverte de Nosy Komba, une île au Nord de Madagascar

Nosy Komba est une petite île volcanique située au nord-ouest de Madagascar, entre Nosy Be et la Grande Terre. Ses 4 000 habitants ont appris à vivre en harmonie avec leur forêt tropicale. Sur les hauteurs de l'île se trouve une jungle sauvage et préservée. Elle abrite des lémuriens, l'un des primates les plus menacés du monde. On y trouve également d'autres animaux et des plantes médicinales.