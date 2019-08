A la découverte de Papeete, la capitale de Tahiti

A 3 heures du matin, les halles et les rues aux alentours des marchés sont déjà pleines de monde. Poissons frais, fruits, légumes, tous sont sur les étals pour le plaisir des consommateurs. Les produits viennent de tout le Pacifique. Dans le domaine sportif, le lever de pierre, entre 60 à 140 kilos, est une discipline ancestrale tahitienne. Au sud de l'île, le Patia fa constitue une autre discipline traditionnelle. C'est un lancé de javelot visant une noix de coco perchée sur un arbre à dix mètres de haut. Le Tamourai accompagné de son déhanchement unique se pratique avec des costumes végétaux éphémères. Chaque pas affirme leur identité et rythme la vie de Polynésiens. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 08/08/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 8 août 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.