A la découverte de Riquewihr, un village de charme sur la route des vins

Nichée entre vignes et montagnes, Riquewihr est une commune qui semble être incorporée dans le décor naturel de l'Alsace. Elle fait d'ailleurs partie des 70 communes qui figurent sur la célèbre route des vins depuis l'époque médiévale. Riquewihr se distingue notamment par son patrimoine architectural bien conservé qui plaît aux visiteurs. Un charme singulier dont seuls les villages de la route touristique ont le secret.