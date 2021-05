À la découverte de Salies-de-Béarn, une commune qui ne manque pas de sel

Vu d'en haut, Salies-de-Béarn (Pyrénées-Atlantiques) est une petite ville au milieu de la campagne. Aucune mer à l'horizon, mais en se rapprochant et en descendant plus profondément, ses habitants ont découvert un mystérieux trésor : une source inépuisable d'eau salée. Grâce au sel, la ville est devenue l'une des plus prospères de la région. À l'époque, la source était à ciel ouvert. Certains jours dans l'année, chaque famille de Salies était autorisée à remplir ses "sameaux", des sceaux de 92 litres, et allaient ensuite les verser dans des bacs appelés "coulédés" devant la maison. Mais désormais, pour voir du sel en ville, il faut quitter la place centrale et se diriger vers les salines. La production s'est industrialisée. Pour extraire les cristaux de sel, un bassin est chauffé à 83 °C. L'eau est dix fois plus salée que celle de l'océan et son sel naturellement blanc, l'un des plus purs au monde. Un produit d'exception prisé par les grands chefs français. Dans la région, il sert aussi à saler les jambons.