Valdeblore, un village atypique des Alpes du Sud

Bâti sur des pentes herbeuses, au creux des sommets enneigés du Mercantour, voici Valdeblore qui signifie "le val s'ouvrant à l'ouest, vers le soleil". Une journée printanière en plein mois de février, rien de bien surprenant dans les Alpes du Sud. Mais la neige peut revenir à tout moment et les habitants le savent. Vivre à la montagne, c'est écouter les saisons et être prévoyant. Tous les jours, Bruno Terreno, le boulanger du village prépare de la tourte sucrée aux blettes, une spécialité régionale mais surtout une recette qu'il perpétue avec fierté. A 82 ans, Thomas Maurino, lui, renoue avec sa culture ancestrale en replantant des châtaigniers. Autrefois, ces arbres centenaires étaient une source de nourriture et de revenus pour les habitants. Elodie Loeser, quant à elle, est revenue à sa manière à la terre à travers la poterie. Il y a cinq ans, elle quitte la ville et son métier d'esthéticienne pour s'installer à Valdeblore. Autant de femmes et d'hommes profondément attachés à ces montagnes, soucieux de préserver le patrimoine de leur village.