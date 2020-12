À la découverte de Venise en hiver

En hiver, Venise (Italie) est si belle grâce à ses lumières. La place Saint-Marc est quasiment déserte. Une ambiance déteinte prisée par les peintres comme Elvia. Sur la façade de la basilique, les derniers rayons de soleil marquent la fin de la journée. Très tôt, Venise entre dans la nuit et le grand canal scintille. Depuis des siècles, l'ouverture du marché aux poissons du Rialto sonne le début de la journée. La bonne cuisine et l'art de la table font partie de la culture vénitienne. Dans la lagune, sur l'île de Murano, nous retrouvons Stefano Dalla Valentina. Ce maître-verrier a repris l'atelier de son père fondé en 1945 où des milliers de pièces uniques sont façonnées et soufflées chaque année. Stefano et son équipe travaillent notamment pour de grandes marques de luxe françaises. À Venise, chez d'autres artisans, les masques attendent patiemment mardi gras. Sur les canaux, des hommes continuent d'entretenir leurs belles embarcations. Nicola Vianello a appris l'art de la navigation avec son père. Sur les 160 canaux praticables, les gondoliers ont leurs propres codes.