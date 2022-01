A la découverte des bisons de Lozère

En plein cœur de la Lozère, c'est l'un des maîtres de l'hiver. Le bison d'Europe pèse près d'une tonne et peut courir à 50 km/h même dans la neige. Il faut en tenir compte pour partir à sa rencontre. Se glisser calmement dans le paysage et respecter quelques règles de base. C'est toujours lui qui décide jusqu'à quel point vous pouvez vous en approcher. Là-bas sur 200 hectares à 1 300 mètres d'altitude, une trentaine de ces animaux préhistoriques vivent en semi-liberté. Ce bison d'Europe, adapté à la forêt contrairement à son cousin américain qui vit dans les plaines, était en voie de disparition. Ce sont les Polonais qui ont assuré sa survie dans les années 50. Cette réserve naturelle y participe également depuis 1991. Chaque année, entre trois et quatre nouveaux nés viennent grossir les rangs du troupeau. Ils sont tous référencés dans un livre généalogique conservé à Varsovie. Deux beaux bébés en parfaite santé laisseront de jolis souvenirs aux visiteurs venus les rencontrer. TF1 | Reportage M. Perrot, L.Garcia