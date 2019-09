A la découverte des briques rouges de Sologne

En Sologne, les maisons sont rouges, la couleur issue de l'argile utilisée pour la fabrication des briques. Il y a un siècle, la région comptait plus de 500 briqueteries familiales. Mais une seule d'entre elle fonctionne encore et continue d'exploiter l'argile maigre et la grasse. Le procédé de fabrication des briques n'a pas changé depuis 130 ans. D'ailleurs, l'entreprise ne compte pas moderniser ses techniques et est fière de ses produits. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 09/09/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 9 septembre 2019 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.