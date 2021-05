A la découverte des cabanes ostréicoles de l'Île d'Oléron

Si huit ostréiculteurs travaillent toujours à Fort Royer, ils n'utilisent plus les cabanes ostréicoles pour trier les coquillages, car les normes ont changé. Mais pas question de laisser ses maisonnettes à l'abandon. Depuis près de 30 ans, la famille Morgat préserve ce patrimoine. Évelyne Néron-Morgat et son fils Valentin sont les descendants d'une longue lignée d'ostréiculteurs. Fiers de leur racine, ils ont restauré la cabane familiale, qui est devenue leur refuge. "C'est un endroit où on aime se retrouver", confie Évelyne. Ce site fait partie de l'histoire de la famille Morgat, mais aussi du patrimoine de l'île d'Oléron. Les cabanes ont été bâties autour des claires et bassins creusés dans le marais où les ostréiculteurs déposent les huîtres pour les affiner. Marcher le long de ces claires, c'est mettre ses pas dans ceux des hommes qui, pendant des siècles, ont cultivé des huîtres. Pénétrer ces cabanes, c'est entrer dans l'univers des femmes qui triaient les coquillages. En plus d'accueillir des touristes et animer des conférences à Fort Royer, Évelyne s'est mise à écrire pour toucher un plus large public.