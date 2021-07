Les cascades de la Lance

Dans ces Alpes-de-Haute-Provence restées sauvages, à 1 700 m d'altitude, très loin de la foule, se cache un petit coin de paradis. Sur des kilomètres, la Lance a sculpté des parois calcaires en un enchaînement de vasques, de cascades et de toboggans. Une oasis de fraîcheur dans un écrin de verdure qui émerveille même les habitués des sentiers du Haut Verdon. Si l'accès aux vasques nécessite quelques acrobaties, la récompense en vaut la peine : avoir sa piscine à l'eau turquoise et sa cascade pour soi tout seul. Être au calme, déconnecté du quotidien, c'est ce que propose un gîte niché dans la montagne. Après une nuit dans une maison forestière, des randonneurs se réveillent apaisés. Ils prennent ainsi du temps pour s'amuser ou pour observer la nature environnante. Le gîte étant à deux pas des cascades, il est possible de piquer une tête avant de se promener. Mais la randonnée attendra : les vasques de la Lance invitent à admirer, à s'attarder et à souhaiter que le temps suspende encore un peu son vol.