À la découverte des cascades du Hérisson de la Franche-Comté

Une chute de 65 mètres de haut. Au pied de ce monument à l'état brut, on s'émerveille. L'Éventail est la plus grande des 31 cascades de la vallée, alimentées par la rivière du Hérisson. Le débit plutôt faible, ce jour-là, ne semble rien gâcher au spectacle. Pour admirer d'encore un peu plus près, il faut parfois escalader des rochers plus grands que soi. Alors mieux vaut être bien chaussé, car la balade ne s'arrête pas là. Pour découvrir l'ensemble du parcours, il faut marcher sept kilomètres aller et retour. Une randonnée d'au moins trois heures avec toujours le bruit de l'eau. Jean-Luc Chauvin, qui habite ici depuis toujours, empreinte ce sentier chaque semaine. Il nous guide jusqu'au point de départ des cascades : le lac de Bonlieu. Pendant des siècles, les habitants se disputaient les lieux pour avoir accès à cette eau et s'en servir pour travailler. Une eau que certains disent sacrée. De nombreuses légendes se racontent d'ailleurs sur le chemin des cascades, dont celle d'un certain Lacuzon qui remonterait au XVIIe siècle.